O jornalista, professor e cronista do SAPO24 é perentório no ponto de partida "a Europa anda como nunca, neste século, à procura da Europa". E, por isso, reforça, estar de olhos postos na Alemanhã é mais importante que nunca.

País onde o bloco conservador, formado pela CDU e pela congénere bávara União Social-Cristã (CSU), venceu as eleições de 23 de fevereiro, tendo o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) ficado em segundo lugar, enquanto o SPD, do chanceler cessante Olaf Scholz, foi a terceira força política mais votada.

No momento em que se tenta formar-se um governo de coligação, a Alemanha "locomotiva da Europa" precisa de ser estável nesta "segunda temporada Trump" e numa altura em que "o ideal europeu nunca esteve tão forte como agora". Mas para isso precisa de seruma Alemanha "robusta" e nunca esteve tão fraca quanto neste momento.

Francisco Sena Santos explica, na primeira parte deste episódio, que a "Alemanha sofreu mais do que qualquer país os efeitos da guerra" isto porque "as sanções à Rússia tiveram um efeito boomerang sobre a Europa e e, sobretudo, sobre a Alemanha, dependente do gás natural e petróleo russos". A juntar ao apoio à Ucrânia, a Alemanha encontra-se há dois anos em recessão, fazendo Portugal e Espanha parecerem "os príncipes da Europa".

Mas, acredita que a Alemanha vai ser grande outra vez. Primeiro, porque "tem uma notável capacidade de negociação de equilíbrio", com a qual Portugal tem muito a aprender. Depois, porque o novo Chanceler tem repetido que quer que a Europa deixe de depender dos EUA e, assim, antecipa-se um eixo de união com França e Inglaterra no reacordar de uma Europa Unida.

Ainda na segunda parte do episódio, Francisco Sena Santos explica porque é que acredita que as linhas vermelhas à AfD estão sólidas: "A AfD não passará". E como "em Berlim, o muro físico caiu, mas o muro mental continua. A Alemanha continua dividida, há duas Alemanhas. Uma Alemanha de Leste ex-RDA, que continua com uma linha dura, sem a tolerância, que é própria dos valores europeus. E a Europa do lado da ex-RFA, a República Federal, que continua uma terra de abertura com vontade de progresso."

