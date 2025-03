O Ramadão é o mês sagrado do Islão e se a forma pela qual é conhecido é pelo jejum, Zohora Pirbhay, responsável pelo departamento de educação religiosa da Fundação Aga Khan, no Centro Ismaili, reforça ao SAPO24 que é acima de tudo uma época de reflexão e de exame de consciência para aproximar quem o pratica de Deus. Neste período pede-se aos muçulmanos que sejam melhores pessoas, mais empáticos e mais dados à comunidade. Mas, reforça Zohora Pirbhay, essas práticas não devem ser exclusivas deste período, e sim marcar o compasso do resto ano.

A responsável pelo departamento de educação religiosa da Fundação Aga Khan não gosta de se demorar no jejum porque, lembra, a vivência da religião é pessoal e há formas diferentes de fazer as mesmas práticas. Mas de um ponto de vista genérico, explica nos dois episódios de Explica-me Isto dedicados a este tema que durante o jejum os muçulmanos saudáveis devem viver um período de abstinência que os aproxime de Deus. E, reforça, como o objetivo não é o sofrimento há excepções como crianças, idosos, doentes, grávidas, lactantes, viajantes. Este jejum começa depois de uma refeição antes do nascer do sol e termina com uma depois do pôr do sol.

O Ramadão dura cerca de 29 ou 30 dias, dependendo do calendário lunar islâmico, começando com a lua nova e termina com a festa do Eid al-Fitr.

A vivência do Corão, da solidariedade e da comunhão entre povos é muito importante no Ramadão e, por isso, Zohora Pirbhay deixa algumas sugestões para que muçulmanos e não muçulmanos imbuídos deste espírito possam aproveitar este mês para fazer boas ações.