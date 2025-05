Para assinalar "três décadas de acompanhamento a crianças e jovens com cancro e suas famílias", a conferência "Oncologia Pediátrica: Os Caminhos do Futuro", da Acreditar, vai reunir "profissionais de saúde, nacionais e internacionais, investigadores, famílias e representantes da sociedade civil para uma reflexão sobre a organização dos cuidados de saúde em oncologia pediátrica em Portugal".

"Estará em debate a resposta do sistema de saúde às necessidades, muito específicas, das crianças e jovens com cancro. Serão abordados temas como a centralização vs proximidade dos cuidados; o papel da investigação e a coordenação entre instituições", explica a Acreditar em comunicado.

A entrada na conferência é gratuita, mas está sujeita a inscrição prévia aqui. O evento conta com tradução simultânea, devido à presença de oradores internacionais.

Marianne Wilstra, mãe de uma criança com cancro, é uma das convidadas. "Foi a força motriz por detrás da criação do Princess Máxima Center, tendo mobilizado outras famílias e fundado

uma associação que uniu especialistas, decisores políticos e sociedade civil em torno de uma visão comum: oferecer às crianças com cancro os melhores cuidados possíveis, num único centro dedicado exclusivamente à oncologia pediátrica", nos Países Baixos.

Adriana Sánchez-Danès, investigadora principal da Fundação Champalimaud, com foco em diferenças biológicas entre tumores pediátricos e adultos, e em terapias personalizadas para

as idades mais jovens, é outra das participantes, assim como Ana Lacerda, coordenadora da Unidade de Hematologia e Oncologia Pediátrica do IPO de Lisboa, que falará sobre a perspetiva hospitalar e a experiência acumulada na prestação de cuidados especializados.

Por sua vez, Nuno Farinha, oncologista no Centro Hospitalar Universitário São João e presidente da Sociedade de Hematologia e Oncologia Pediátrica (SHOP) vai mostrar a visão clínica nacional

e os desafios enfrentados no terreno.

Margarida Cruz, diretora-geral da Acreditar, participará nos painéis de discussão trazendo a perspetiva das famílias e das associações de doentes. Conheça o programa e todos os oradores neste link.