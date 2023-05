De acordo com a polícia local, uma carrinha incendiou-se no centro de Milão com as chamas a alastrar-se para outras viaturas e provocou um incêndio de grandes dimensões.

Uma enorme nuvem de fumo negro pode ver-se a partir da zona da Porta Romana, no centro da cidade. Os bombeiros estão no local.

Primeiras testemunhas contaram o jornal Corriere Della Sera que a carrinha circulava na avenida Pier Lombardo, transportando botijas de oxigénio que, possivelmente, seriam entregues no "Istituto Auxologico Italiano" (IRCCS).

Ainda o mesmo jornal escreve que uma escola nas imediações foi evacuada.

À AFP, um porta-voz dos bombeiros confirmou que a carrinha transportava botijas de oxigénio e que há um ferido que acredita-se ser o motorista.