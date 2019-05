Segundo fonte judicial, as autoridades privilegiam a hipótese de um pacote armadilhado, com base em testemunhos. Fonte policial disse à AFP que a bomba continha "pregos e parafusos".

A explosão ocorreu na esquina entre a rua Victor Hugo e a rua Sala e já foi montado um perímetro de segurança na área.

Pelo menos treze pessoas sofreram ferimentos ligeiros, segundo o Twitter da região de Auvergne-Rhône-Alpes.

O presidente Emamnuel Macron classificou a explosão como "um ataque", referindo que tal como já tinha sido avançado pela AFP, não houve vítimas mortais.

"Cheguei com alguns minutos de atraso, porque houve um ataque a Lyon, penso que toda a gente já sabe. Não me cabe a mim dizer o que se passou, mas nesta altura posso adiantar que não houve mortos, apenas feridos. Deixo aqui a minha solidariedade para com eles e para com as suas famílias", disse o Presidente, no início de uma entrevista em direto num popular canal de YouTube.

Um homem na casa dos 30 anos foi visto de bicicleta perto do local no momento do incidente e é procurado pela polícia francesa, segundo uma fonte próxima ao caso.

Neste momento não há linhas de investigação privilegiadas sobre o ataque, que ainda não foi reivindicado.

A explosão ocorreu cerca das 17:30 locais (16:30 em Lisboa) perto da praça Bellecour, considerada o coração da cidade.

[Notícia atualizada às 23h25]