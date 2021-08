Apenas horas depois de várias agências de inteligência ocidentais terem alertado para uma ameaça terrorista iminente, foi confirmada a ocorrência de uma explosão por parte do o porta-voz do Pentágono, John Kirby, no Twitter.

“Podemos confirmar uma explosão no exterior do aeroporto de Cabul”, escreveu Kirby na rede social Twitter, acrescentando não dispor, por enquanto, de informações claras sobre a existência de vítimas.

Segundo a BBC, que cita fontes norte-americanas, a explosão foi provocada por um bombista suicida.

Estados Unidos, Reino Unido e Austrália apelaram aos cidadãos para saírem do aeroporto de Cabul devido a "ameaças terroristas". Os três países emitiram avisos simultâneos, muito específicos e quase idênticos.

A diplomacia australiana alertou para uma "ameaça muito elevada de ataque terrorista", enquanto Londres emitiu um aviso semelhante.

"Se estiver na área do aeroporto, deixe-o para um lugar seguro e aguarde instruções adicionais. Se for capaz de sair do Afeganistão em segurança por outros meios, faça-o imediatamente", indicou o Governo britânico.

Estes avisos surgiram depois de o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, ter dito que os rebeldes talibãs se tinham comprometido a deixar partir cidadãos dos Estados Unidos e afegãos em risco e ainda no país após 31 de agosto.