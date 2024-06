As exportações de armas da Alemanha subiram 30% na primeira metade do ano, atingindo cerca de 7.480 milhões de euros, com destaque para o fornecimento à Ucrânia, anunciou o Governo.

De 01 de janeiro a 18 de junho, o Governo aprovou a entrega de material militar ao estrangeiro no valor de 7.480 milhões de euros, adiantou o Ministério da Economia, numa resposta ao deputado Sevim Dagdelen da aliança BSW. Do total das exportações, 65% ou 4.880 milhões de euros foram destinados à Ucrânia, detalhou o documento citado pela edição digital do semanário ‘Der Spiegel’. Evidencia-se ainda a Arábia Saudita (132,48 milhões de euros), que surge, pela primeira vez, entre os cinco principais países destinatários. Singapura (1.210 milhões de euros), Índia (153,75 milhões de euros) e Qatar (100 milhões de euros) integram igualmente os cinco principais países destinatários do armamento alemão. O objetivo da Índia em comprar armas à Alemanha passa por reduzir a sua dependência da Rússia, destacou o ‘Der Spiegel’.