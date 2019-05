"São dois devotos negros que deviam ter dinheiro suficiente para encomendar esta obra", explicou Ana Paula Antunes sobre a peça que também revela uma história de tolerância e inclusão, na época, ao permitir a representação e exposição de africanos numa igreja católica.

A história de Lisboa - e da imensa e diversa população que a habitou - faz-se destes episódios de inclusão, mas também de testemunhos de rejeição, segregação, expulsão e escravatura.

Esta Lisboa multicultural - retratada desde a Idade Média - foi criada por muçulmanos, cristãos e judeus, e também por espanhóis, franceses, ingleses, italianos, flamengos, alemães e galegos, e por africanos da era da escravatura.

Dividida em vários núcleos, o dedicado à Lisboa dos Africanos apresenta um enorme mapa com rotas da escravatura entre África, Américas e Europa, traçadas por portugueses, ingleses, espanhóis e holandeses, entre outros povos.

Estas rotas contabilizam mais de 12,5 milhões de pessoas traficadas durante cerca de 400 anos, do século XVI ao século XIX, segundo as estimativas do Trans-Atlantic Slave Trade Database (Banco de Dados do Tráfico Transatlântico de Escravos), iniciativa da Universidade de Emory, em Atlanta, nos Estados Unidos, com apoio do National Endowment for the Humanities, de Washington, do Instituto Hutchins, da Universidade de Harvard, e do Instituto Wilberforce, da Universidade de Hull, no Reino Unido.

De acordo com estes dados, Portugal e Brasil (após a independência, em 1822) foram responsáveis pelo tráfico de 5,8 milhões de africanos, o que representa quase metade do total (www.slavevoyages.org/assessment/estimates).

O processo de abolição da escravatura em Portugal estendeu-se por mais de cem anos, dos primeiros decretos, com proibição no continente e na Índia, que remontam a 1761, até à abolição total, em todo o território português, proclamada em 1869 (com prorrogativas até 1878).

"A convivência nem sempre foi fácil, e houve muitos altos e baixos. É preciso olhar para o passado e para a memória coletiva se queremos que o futuro seja mais risonho", comentou a curadora Ana Paula Antunes.

Do "atropelamento" de outras confissões religiosas, como a expulsão dos judeus ou a obrigatoriedade da sua conversão, também dos africanos, que eram tidos como "criaturas sem alma", ou, mais atrás no tempo, das práticas religiosas dos muçulmanos, foram deixados vestígios, que ainda hoje se encontram.

É o caso de uma pia de abluções, a única prova de que existiu uma mesquita na Mouraria, no século XIV, ou a lápide judaica da construção de uma sinagoga, no século XIV.

Noutras épocas, os europeus também deixaram as suas marcas na cidade, nomeadamente os ingleses e os alemães, com os seus cemitérios próprios, e as respetivas igrejas dos seus cultos.

"Convivência(s). Lisboa Plural. 1147-1910" mostra como, das grandes construções à vivência quotidiana, dos ofícios especializados à definição de bairros, da promoção de obras de arte à atividade livreira, da ocupação e da guerra, ao comércio, "não houve praticamente dimensão da existência de Lisboa da qual as comunidades religiosas minoritárias e estrangeiras residentes estivessem ausentes".