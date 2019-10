Intitulada "Saudades dos Cartuxos", a mostra, com trabalhos dos fotógrafos Daniel Blaufuks, José M. Rodrigues, Paulo Catrica e Nacho Doce, entre outros, abre ao público às 18:00, no Centro de Arte e Cultura da Fundação Eugénio de Almeida (FEA).

A exposição faz parte do programa preparado pela FEA para assinalar a despedida dos quatro monges cartuxos que viviam no Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli (Escada do Céu), perto de Évora, e que se vão mudar para Espanha.

Antes da inauguração da mostra, às 17:00, no auditório da FEA, o padre Antão Lopez, monge cartuxo em Évora há 50 anos e prior da Cartuxa de Santa Maria Scala Coeli desde 1989, vai evocar "memórias e vivências do seu percurso monástico e da relação da Cartuxa com a Fundação e com a cidade".

A exposição, que tem curadoria de José Alberto Ferreira, diretor artístico do Centro de Arte e Cultura da FEA, pretende recordar "a presença dos monges Cartuxos no Mosteiro de Santa Maria Scala Coeli desde os anos 60 até aos nossos dias".

"Será também possível acompanhar uma linha do tempo em imagens, evocando alguns momentos históricos da Cartuxa de Évora ou visitas de personalidades destacadas do panorama político e cultural nacional", adiantaram os promotores.

A história da Fundação Eugénio de Almeida está ligada, desde a sua génese, em 1963, ao regresso e à presença da Cartuxa em Évora, como foi vontade e obra do seu instituidor, Vasco Maria Eugénio de Almeida.