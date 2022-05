1. Exxon está a ser processada por saber da sua contribuição para o aquecimento global

O Supremo Tribunal de Massachusetts decidiu esta semana que a maior empresa de petróleo dos EUA, a ExxonMobil, vai a julgamento por acusações de ter mentido sobre a crise climática e ter encoberto o papel da indústria de combustíveis fósseis no agravamento da devastação ambiental.

O processo acusa a empresa de ter violado as leis de proteção ao consumidor do estado com um encombrimento de décadas do que sabia sobre o impacto no clima da queima de combustíveis fósseis. O estado diz também que a Exxon enganou os investidores sobre os riscos para os seus negócios que advêm do aquecimento global.

2. Também a Shell sabe do “danos extremos ao clima” que faz, mas não há qualquer mudança, diz consultora

Uma consultora de segurança há mais de uma década da Shell Oil despediu-se, alegando que a empresa sabe que o petróleo e gás causa “danos extremos ao clima”, mas continua a expandir a produção, como se nada fosse.

Além disso, acusou também a empresa de prometer diminuir as emissões de gases de efeito estufa, enquanto, ao mesmo tempo, investiga novas fontes de combustível fóssil.

Caroline Dennett disse que a mudança climática não é de todo um tema de discussão entre os funcionários da empresa. “Provavelmente essas conversas estão a acontecer nos departamentos de relações públicas e marketing e branding, mas não nas divisões operacionais”, referiu.

3. Se cortarmos agora no metano podemos evitar o agravamento da crise climática

Um novo estudo descobriu que cortar o metano e outros “poluentes climáticos de curta duração” é uma solução climática essencial.

O dióxido de carbono é o gás de efeito estufa mais responsável pelo aquecimento do planeta, sendo a maior parte proveniente da queima de combustíveis fósseis. Como resultado, tem sido o principal foco dos esforços internacionais para evitar o colapso climático. Mas o efeito de aquecimento do metano é 80 vezes maior que o do CO2, apesar de se degradar mais rapidamente na atmosfera.

Por isso, cortar drasticamente o metano pode dar-nos tempo para a tarefa mais difícil: reduzir as emissões de carbono.

Por cá: Portugal é um dos países que mais vai sentir as alterações climáticas, alerta governo

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, alertou hoje que Portugal é na Europa “um dos países que mais sente e vai sentir” os efeitos das alterações climáticas como a subida do nível das águas.

“Portugal é em toda a Europa um dos países que mais sente, e mais vai sentir, os efeitos das alterações climáticas e dos fenómenos extremos e subida do nível de águas”, afirmou o governante, em Vila do Conde, no distrito do Porto, a discursar numa cerimónia de assinatura de um protocolo de intervenção para proteger o sistema dunar entre Mindelo e a Ribeira de Silvares.

Duarte Cordeiro salientou que “todo o litoral vai obrigar a uma atuação permanente, vigilante e persistente de recarga de praias, reposição do sistema dunar, manutenção de estruturas de defesa costeira, de desassoreamento dos sistemas dunar e das barras.

