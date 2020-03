O Facebook também atua com moderadores sobre certos conteúdos, "como suicídio e automutilação", recordou Zuckerberg, que está "bastante preocupado com o isolamento das pessoas que ficam em casa e podem ter depressão e problemas de saúde mental".

"Quero garantir que estamos à frente disto com mais pessoas a trabalhar na prevenção do suicídio e da depressão". "Isto provocará uma compensação com conteúdo que não representa um risco físico iminente para as pessoas".

A rede social revelou que quase duplicou a capacidade do seu servidor, para que as pessoas em isolamento social possam realizar mais chamadas de voz e video pelo Whatsapp (que foi comprado pelo Facebook em 2014).

De acordo com o Vice Presidente do Facebook, Kang-Xing Jin, a empresa também doou um milhão de dólares à Rede Internacional de Verificação de Dados, para expandir a presença de verificadores locais e deter informação falsa no Whatsapp.

"As equipas estão a trabalhar arduamente para garantir que todos os serviços funcionem sem problemas, porque este é claramente um momento em que as pessoas estão conectadas", disse o presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, em conversa com os jornalistas. "Queremos fazer a nossa parte para aliviar a solidão" das pessoas isoladas devido à pandemia.

O Facebook também continuará a utilizar sistemas de inteligência artificial para vigiar conteúdo proibido.