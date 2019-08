“Este é um tema interessante para Portugal porque temos, em Lisboa, a academia da NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] sobre cibersegurança, que está a desenvolver uma ação nacional e a fazer a identificação dos nossos pontos de vulnerabilidade para podermos fazer um plano nacional de luta contra as ameaças híbridas”, afirmou à agência Lusa a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias.

Falando no final da reunião informal dos chefes da diplomacia da União Europeia (UE), em Helsínquia, no âmbito da presidência comunitária finlandesa, a governante explicou que foi para se precaver perante tais fenómenos que o país entregou hoje o pedido de adesão ao Centro Europeu de Excelência para Combate às Ameaças Híbridas.

“Prepara-nos melhor para toda a necessidade de cooperação nesta matéria, de troca de informação, quer ao nível da UE, quer ao nível da NATO”, justificou Ana Paula Zacarias, justificando a candidatura do país ao centro, que ainda terá de ser aprovada numa reunião daquela estrutura a decorrer em outubro.

Segundo a secretária de Estado, em causa estão ameaças como a desinformação e os ciberataques.

“Nós normalmente damos atenção às ‘fake news’, à manipulação da informação, essa tem sido a parte mais visível, mas depois […] temos tido interferências nos sítios públicos das páginas ‘web’ dos ministérios”, precisou Ana Paula Zacarias.

Estas ameaças, “muitas vezes, são dirigidas ao Estado, aos órgãos políticos, a interferências em processos eleitorais, mas também afetam empresas, serviços financeiros”, observou a responsável.