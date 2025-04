A NewsGuard detetou que a maioria das notícias falsas foi amplamente divulgada por utilizadores pró-Trump, que normalmente citaram a falsa alegação como evidência do apoio de Trump à classe média.

Por exemplo, a narrativa de que Trump eliminou impostos sobre gorjetas e horas extra, foi promovida por vários influenciadores conversadores, sendo que numa das publicações lê-se: “Parabéns América, esta noite finalmente acabamos com o imposto sobre gorjetas e o imposto sobre horas extras!”.

Apenas esta publicação gerou mais de 18,7 milhões de visualizações e 302.400 ‘likes’ nas redes sociais, enquanto outra que defendia o aumento do salário mínimo nos EUA e a redução da semana de trabalho para 32 horas, acumulou 14,7 milhões de visualizações e 426.500 ‘gostos’ no TikTok e no X.

O estudo refere que estas publicações são impulsionadas por contas no TikTok que procuram atrair visualizações com vídeos curtos que utilizam narrativas geradas por inteligência artificial (IA).

As origens e a motivação por trás das alegações foram variadas, com algumas derivando de campanhas de influência pró-Kremlin, outras com origem em ‘sites’ satíricos ou em contas nas redes sociais que utilizam IA para conseguirem interações.

A NewsGuard é uma organização especializada na luta contra a desinformação que explora notícias e a forma como a desinformação se espalha ‘online’, com o objetivo de descobrir as forças que moldam as narrativas falsas disseminadas na internet.