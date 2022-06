A notícia foi avançada esta quarta-feira, 8 de junho, pela SIC Notícias, e confirmada à agência Lusa por fontes da magistratura.

O antigo juiz conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) liderou a Procuradoria-Geral da República entre 2006 e 2012, tendo sido nomeado pelo Governo liderado pelo primeiro-ministro José Sócrates e confirmado pelo Presidente da República Cavaco Silva.

Fernando Pinto Monteiro foi também jurista e magistrado, sendo que o seu percurso na área da justiça começou na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, tendo sido também dirigente do Centro de Estudos Judiciários e da Associação Sindical de Juízes Portugueses.

No seu percurso, foi Delegado do Procurador da República nas Comarcas de Idanha-a-Nova, Anadia, Porto e Lisboa e foi Juiz de Direito nas Comarcas de Ponta do Sol, Alcácer do Sal, Loures, Torres Vedras e Lisboa.

Além de ter sido Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa, Pinto Monteiro foi também Alto Comissário Adjunto na Alta Autoridade Contra a Corrupção, membro da Comissão de Gestão e do Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários (onde também leccionou e presidiu a exames).

O magistrado fez também carreira no meio académico, tendo sido professor convidado na Universidade Autónoma de Lisboa onde ensinou durante 14 anos e realizou conferências na Universidade de Coimbra e na Universidade Clássica de Lisboa. Foi eleito para a 1ª Conferência de Ética Ibero-Americana, tendo colaborado na feitura do respectivo Código. Juiz Conselheiro do Supremo Tribunal de Justiça desde 1998.