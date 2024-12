Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) informam em comunicado divulgado esta noite que houve “um registo inadequado de informação na plataforma SDM@SNS, por um dos interlocutores nomeados pela ULS [Unidade Local de Saúde] Oeste, não obstante a formação dos utilizadores da plataforma e do alerta específico relativo à respetiva parametrização nos dias feriados, por parte da equipa da SPMS”.

Na quinta-feira, a ministra da Saúde, Ana Paula Martins, disse estar em curso uma auditoria interna para aferir o que correu mal, nomeadamente num caso ocorrido em Torres Vedras de uma criança encaminhada para uma urgência que estava fechada, divulgado pela SIC.

Segundo a SIC Noticias, uma criança de cinco anos do Ameal, no concelho de Torres Vedras, foi encaminhada para o serviço de urgências pediátricas do Hospital de Torres Vedras, que a mãe tinha visto na página da ULS Oeste que estava encerrado.

Da linha, que segundo a mãe da criança demorou hora e meia a atender, insistiram que as urgências pediátricas estavam abertas e que levasse o filho o quanto antes para ser observado.

A informação recolhida pelos SPMS acrescenta que “uma vez que se encontrava registado na plataforma o dia 25 de dezembro, feriado, como tendo o Serviço de Urgência de Crianças e Adolescentes de Torres Vedras em funcionamento, o SNS 24 encaminhou 10 utentes, incluindo o utente visado na peça da Sic Notícias, para aquele serviço”.

A mãe da criança, Vanda Almeida, adianta a Sic Noticias, decidiu então procurar assistência noutro hospital, sendo que o mais próximo era o das Caldas da Rainha, a 40 quilómetros de casa, e quando a criança foi finalmente observada, a pediatra confirmou que as dores eram provocadas por uma otite e uma inflamação na garganta.