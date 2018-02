Joana Marques Vidal falava na Conferência "Igualdade de Género e Violência Doméstica", que decorreu no salão nobre da Ordem dos Advogados, com a participação do vice-presidente do Supremo Tribunal de Justiça, José Fernando Salazar Casanova, do bastonário da OA, Guilherme Figueiredo, e da secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro.

Na sua intervenção, a procuradora-geral da República (PGR) admitiu que todos os dias surgem relatórios que apontam deficiências e o que falta ainda fazer na prevenção e tratamento daqueles casos e assumiu a sua preocupação, "antiga e continuada", com aquilo que eventualmente possa correr menos bem no âmbito das competências do MP no judiciário.

Realçou, contudo, que é preciso reconhecer o "grande caminho" que o MP tem trilhado nesta área, ao nível da organização e da ação, salientando que foram criadas secções especializadas ou concentrados em determinados magistrados os processos relativos à temática em causa.