O arranque está marcado para as 9:30h de sexta-feira, dia 28 de junho e o Social Media Hackaton apresenta o seu cartão de visita como um evento centrado na partilha de “casos de estudo e conhecimento sobre temas como Influencer Marketing, Content Marketing, Video Marketing e E-commerce”.

Ao longo de dois dias, vão falar mais de 20 oradores entre “líderes de agências e responsáveis de marcas”, segundo refere a nota da organização. Estão presentes marcas como Delta Q, Konica Minolta, Salsa, ActivoBank e Worten e agências como a Get Digital, FUEL, Mindshare, Havas e BBDO. E, claro, influenciadores, estando confirmados nomes como Vanessa Martins e Helena Coelho.

Para além das conferências, o evento terá também espaço para reuniões e uma festa no final do primeiro dia, destinada para que todos os participantes possam fazer networking. O programa completo do Social Media Hackaton pode ser consultado neste link.

Diz o comunicado que “o Social Media Hackathon pretende ser o evento de referência nacional na área de social media, contemplando temáticas e oradores alinhadas com as necessidades do mercado e dos negócios em geral”.

O evento é promovido numa parceria entre a Swonkie, startup portuguesa responsável pela criação de uma plataforma de gestão de redes sociais com mais de uma centena de clientes nacionais, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão e a iniciativa Famalicão Made IN.

Os bilhetes incluem os dois dias do evento e custam 60 euros, podendo ser comprados aqui.