A família McCormicks enfeitou a sua árvore de Natal, já com folhas verdes gastas, com enfeites prateados, rosa e azul. Mas, conta o The Guardian, não foram estes os únicos ornamentos: apareceu entre as folhagens um koala selvagem juvenil — e um pouco confuso.

Na quarta-feira, Taylah, de 16 anos, foi a última a sair de casa, em Coromandel Valley, Adelaide, por volta das 15h. Trancou as portas, apagou as luzes, deixou o cão na rua. Todavia, quando a família voltou a entrar no edifício, por volta das 18h, algo tinha acontecido.

“Acho que o cão foi direto para a árvore de Natal, a farejar, e a mãe achou isso um pouco estranho”, disse Taylah. “Havia bugigangas por todo o chão ... e ela olhou para cima e viu um koala na árvore", contou.

Emaranhado na árvore, pelo meio das luzes, o animal tentava mastigar as velhas folhas da árvores, apesar de serem de plástico.

A mãe de Taylah, Amanda McCormick, referiu ter ficado em choque, principalmente porque pensou que fosse uma brincadeira dos filhos.

“Eu pensei 'Isto é uma piada?'. Achei que um dos meus filhos pudesse ter colocado um brinquedo macio ali, mas não, era um brinquedo vivo ”, disse.

“Já os tivemos [koalas] nas nossas árvores antes, mas não na nossa árvore de Natal... Deve ter rastejado para dentro quando as portas estavam abertas, deve ter estado na nossa casa durante pelo menos três horas", explicou.

Posteriormente, a família ligou para o Adelaide and Hills Koala Rescue, mas a cofundadora Dee Hearne-Hellon referiu que, no início, o grupo não acreditou na história, por ser tão inusitada. Contudo, a equipa de resgate chegou rapidamente para desembaraçar o Koala — uma fêmea, de cerca de três ou quatro anos — da árvore de Natal. E Taylah batizou o animal com o nome Daphne.