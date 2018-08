A vistoria técnica ao local apurou que "o que está em pior estado são as paredes do vão de escada, que agora têm que ser limpas", enquanto o interior das habitações "está igual ao que estava", apenas sem eletricidade e saneamento.

O vereador Vítor Marques afirma, contudo, que o incêndio não foi grave: "Foi só na garagem e nenhum carro ardeu, sequer. O que assustou foi o fumo e isso é que deixou as pessoas em pânico".

Explicou ainda que "a única questão para resolver é a eletricidade e a canalização, porque os tubos que passavam na garagem derreteram com a carga térmica".

Adiantando que essa situação se deverá resolver "ainda hoje", o autarca diz que as famílias retiradas do prédio poderão regressar a casa até ao fim do dia, mas não põe de parte eventuais "dificuldades psicológicas", pelo que tem já preparadas soluções alternativas: "Há familiares que os podem acolher, mas a câmara também tem casas disponíveis na habitação municipal de Fiães e, possivelmente, da Feira".

Quanto ao estado de saúde dos três feridos transportados para o Hospital São Sebastião, o vereador informa que só dois justificam maior atenção: um porque "fez algumas escoriações e pode ter fraturado o fémur ao saltar para a caravana" e outro porque "recebeu um transplante de coração há pouco tempo e, por precaução, ficou agora em avaliação mais controlada".