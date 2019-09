“Qual é o problema de as pessoas porem duas peças ou três [de publicidade nas varandas] - uma coisa que quase nem se nota no bairro - e as pessoas que têm dificuldades receberem 50 euros? Não vejo problema nenhum, antes pelo contrário, vejo que as pessoas ficaram contentes com esse valor”, afirmou a presidente da Associação do Património e População de Alfama (APPA), Maria de Lurdes Pinheiro.

Em declarações à agência Lusa, a presidente da APPA explicou que a ideia era dirigir a campanha Estende a Renda “a pessoas com mais problemas financeiros, que estivessem mais vulneráveis” e, ao mesmo tempo, que “servisse para divulgar e para denunciar o que se está a passar no bairro”, nomeadamente o problema da gentrificação.

Para aceitar a campanha, a associação de Alfama decidiu colocar algumas condições, nomeadamente “que as pessoas não ofereciam a varanda gratuitamente”, o que foi aceite.

“Avançámos com um número de 12 famílias, que tinham nas suas varandas três peças pequenas do Minipreço a divulgar a campanha deles e também o aniversário deles”, indicou Maria de Lurdes Pinheiro, acrescentando que a campanha decorreu ao longo de 10 dias e terminou na quinta-feira com a entrega de vales de supermercado no valor de 50 euros, num total de 600 euros atribuídos em cupões.

Sobre as críticas por ser uma campanha “oportunista”, a presidente da APPA defendeu que “isso é tudo muito relativo”, interrogando se não é oportunista quando outras marcas, nomeadamente de cerveja, colocam bandeiras nas varandas dos moradores pelo “preço de nada”.