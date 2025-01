Um dos famosos que teve de sair de sua casa, entre outras 30 mil pessoas, foi o ator James Wood, que salientou nas suas redes sociais que a sua casa e as dos seus vizinhos estavam mesmo em risco.

"A todas as pessoas maravilhosas que nos procuraram, obrigada por se preocuparem tanto. Só para avisar que conseguimos evacuar com sucesso. Não sei neste momento se a nossa casa ainda está de pé mas, infelizmente, as casas na nossa pequena rua foram destruídas", escreveu.

Quem já perdeu mesmo a sua casa foi o casal de atores Spencer Pratt e Heidi Montag, que conseguiram evacuar sem qualquer problema, mas viram a sua habitação destruída pelo incêndio.

Há outros que tentam ajudar os bombeiros no local, como o ator Steve Guttenberg, de Academia de Polícia, entre outros, alertando também as pessoas para abandonarem o local. "O fogo parece um monstro".

Também Eugene Levy, da série Schitt’s Creek ou dos filmes de American Pie, falou à imprensa, referindo que o fumo ao redor de sua casa é "preto e intenso".

Neste bairro milionário habitam muitos outros famosos de Hollywood, como por exemplo Tom Hanks, Reese Witherspoon, Adam Sandler ou Michael Keaton.