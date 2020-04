“Desde abril, mais de 11 milhões de pessoas precisam de ajuda alimentar na África Ocidental, principalmente devido a conflitos, mas o seu número poderá aumentar para 17 milhões durante a época de escassez de alimentos (junho/agosto) se não for dada uma resposta rápida”, considerou Coumba Sow, coordenadora para a África Ocidental da equipa de resiliência da organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO).

A responsável manifestou-se “particularmente preocupada” com a crise humanitária no Sahel Central, uma região que inclui o Burkina Faso, o Mali e o Níger.

“Cerca de quatro milhões de pessoas já estão a sofrer de fome severa e esse número poderá atingir 5,5 milhões em agosto. No Burkina Faso, mais de dois milhões de pessoas poderão estar numa situação de fome severa nessa altura, valor que triplicou em comparação com o ano passado”, disse.

A FAO assinalou também que 1,2 milhões de pessoas estão deslocadas nestas região, onde aldeias e populações civis são atacadas, casas e campos destruídos e animais mortos.

“Muita gente não tem apenas fome. Também está desenraizada e perdeu os seus bens”, disse.

De acordo com o relatório sobre a Crise Alimentar Mundial, o aumento da violência, as deslocações maciças, as perturbações no comércio e na agricultura e as condições meteorológicas adversas na África Ocidental e no Sahel irão contribuir para o agravamento da grave insegurança alimentar este ano.