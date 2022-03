A farmacêutica alemã Bayer anunciou hoje que vai disponibilizar mais apoio humanitário à Ucrânia com um fundo no valor de três milhões de euros, além da doação de medicamentos no início da semana.

O fundo de auxílio a catástrofes, no valor total de três milhões de euros, destina-se a reforçar as medidas de emergência em apoio à Ucrânia na sequência da invasão russa, que dura há já nove dias. “O fundo de apoio conta beneficiar organizações internacionais e locais de apoio humanitário que estão em missão no território ucraniano e em estados vizinhos da Europa Oriental”, refere a farmacêutica, indicando que o fundo inclui também a resposta inicial da empresa, que disponibilizou 300 mil euros à Cruz Vermelha Alemã logo após os primeiros ataques. Em seis dias, a Bayer já doou 600 mil euros à Cruz Vermelha Alemã e no início da semana enviou para a Ucrânia antibióticos e materiais médicos esterilizados que permitirão apoiar a resposta médica a até 27 mil doentes. A farmacêutica adianta que irá também criar uma plataforma para que os colaboradores possam oferecer abrigo temporário às famílias de colegas provenientes da Ucrânia e organizar campanhas de voluntariado local. “Neste momento tão difícil, os nossos pensamentos e solidariedade estão com o povo ucraniano. A segurança dos nossos empregados é agora a nossa principal prioridade. Estamos também a fazer tudo o que podemos para garantir ainda mais o fornecimento dos nossos produtos à população civil”, sublinhou o presidente executivo, Werner Baumann, citado em comunicado. A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países. O Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a “operação militar especial” na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário. O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo. MYCA // SLX Lusa/Fim Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram