O cortejo 'motard' começou pouco depois das 10:00 no Vale das Almas, local da concentração junto à praia de Faro, “entupindo” os principais acessos rodoviários à capital algarvia, por momentos cortados ao trânsito e sob vigilância de dezenas de agentes policiais.

No desfile de encerramento de mais uma edição daquela que é considerada a maior concentração de motos da Europa, estiveram representantes de quase todos os motoclubes do país, bem como motociclistas vindos de vários países europeus, com Espanha a registar, mais uma vez, um elevado número de participantes.

A edição deste ano, que teve reforço policial, sobretudo da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana (GNR), após as detenções, em Portugal, de mais de 50 elementos do grupo de motociclistas Hells Angels, decorreu “sem incidentes ou acidentes de que resultassem feridos graves”, disse à agência Lusa o tenente Samuel Afonso da GNR.

No evento internacional estiveram inscritos cerca de 17 mil motociclos, estimando a organização em cerca de 30 mil as pessoas que durante os quatro dias participaram na festa do Vale das Almas, convertido num acampamento para os amantes de motociclos.

“Este ano tivemos um registo de participantes superior ao do ano passado”, disse à Lusa Paula Brito, da organização, acrescentando que “não houve qualquer registo de acidentes graves, repetindo-se assim o sucesso do ano passado”.