O bispo de Santiago, de Cabo Verde, Arlindo Gomes Furtado, preside em Fátima à peregrinação internacional aniversária de 12 e 13 de agosto, que assinala a quarta aparição, foi hoje anunciado.

O Santuário de Fátima anunciou ainda que a data assinala, além da quarta aparição, a peregrinação do migrante e do refugiado, que marca o arranque da semana nacional das migrações, e que congrega, na Cova da Iria, migrantes de várias partes do mundo.

O início da peregrinação tem lugar no dia 12, às 18:30 na Capelinha das Aparições. À noite, haverá a recitação do Rosário, seguida da Procissão das Velas e Missa da Vigília, no Recinto de Oração.

A missa da peregrinação terá a tradicional oferta do trigo, pelos peregrinos, no momento da apresentação dos dons, informa ainda o Santuário, referindo que este gesto característico realiza-se desde 13 de agosto de 1940, quando um grupo de jovens da Juventude Agrária Católica, de 17 paróquias da diocese de Leiria, ofereceu 30 alqueires de trigo destinados ao fabrico de hóstias para consumo no Santuário de Fátima.

Desde então, os peregrinos, já não só de Leiria mas também de outras dioceses do país, e até do estrangeiro, têm vindo a dar continuidade, ano após ano, a este ofertório, que se realizará pela 78.ª vez.

Até ao momento estão inscritos nos serviços do Santuário de Fátima cerca de 1.200 peregrinos, organizados em 16 grupos, provenientes de Portugal, Espanha, Itália, França, Polónia, Alemanha, Irlanda, Bélgica, Áustria, Iraque e Guiné-Conacri.

Segundo o Santuário, o cardeal Arlindo Gomes Furtado é bispo da diocese de Santiago desde 2009. Nasceu a 4 de outubro de 1949, em Figueira das Naus, na ilha do Santiago, em Cabo Verde.

Depois de exercer funções como reitor do Seminário Menor de São José, em Santiago, entre 1978 a 1986, retomou os estudos nesse mesmo ano, em Roma, licenciando-se em Ciências Bíblicas pelo Instituto Bíblico de Roma.

Em 2015 recebeu as insígnias cardinalícias do papa Francisco, tornando-se no primeiro cardeal de Cabo Verde.

A 46.ª Semana de Migrações tem como tema: “Cada forasteiro é ocasião de encontro, Migrantes e Refugiados no caminho para Cristo” e decorre entre 12 e 19 de agosto.