Numa audiência perante o Comité de Segurança Interna da Câmara de Representantes, Christopher Wray disse que desde os ataques de 07 de outubro em Israel, o FBI está especialmente atento à forma como evolui a ameaça que o Hamas pode representar dentro dos Estados Unidos.

A presença de elementos ligados ao Hamas dentro dos EUA tem estado ligada ao financiamento das operações do grupo islamita no estrangeiro, de acordo com o diretor do FBI.

“Num ano em que a ameaça terrorista já era elevada, a guerra em curso no Médio Oriente elevou a ameaça de um ataque contra os americanos nos Estados Unidos a um nível totalmente novo”, reconheceu Wray.

No entanto, o diretor do FBI deixou no seu depoimento escrito que neste momento a sua organização “não tem informações que indiquem que o Hamas tenha a intenção ou capacidade de conduzir operações dentro dos Estados Unidos”.

Wray mostrou-se, ainda assim, “especialmente preocupado” com a possibilidade de simpatizantes do Hamas praticarem atos violentos “em nome do grupo”.

“A nossa preocupação mais imediata é que indivíduos ou pequenos grupos sejam inspirados pelos acontecimentos no Médio Oriente para realizar ataques aqui. Isso inclui extremistas violentos locais inspirados por organizações terroristas estrangeiras”, explicou o diretor do FBI.

O secretário de Segurança Interna dos EUA, Alejandro Mayorkas, insistiu perante a mesma comissão que o nível de ameaça terrorista dentro dos Estados Unidos foi elevado durante o ano de 2023.

“O ataque do Hamas a Israel, juntamente com outros acontecimentos recentes, aumentou o foco de possíveis ataques contra pessoas e instituições específicas consideradas simbólicas ou ligadas ao conflito”, informou Mayorkas.