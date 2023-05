A rainha Isabel II sofreu uma potencial ameaça de assassinato durante uma visita aos Estados Unidos (EUA), em 1983, segundo mostram documentos agora revelados pelo FBI.

Esta tentativa de assassinato da antiga monarca britânica torna-se pública depois de a autoridade americana ter divulgado um arquivo de documentos relacionados com as viagens da rainha aos Estados Unidos após a sua morte em setembro do ano passado. Os documentos em questão mostram especiais preocupações do FBI no que diz respeito a ameaças do IRA (uma organização nacionalista irlandesa, clandestina, terrorista e de carácter militar).

Quanto a esta ameaça, sabe-se que foi feita a um polícia de São Francisco que frequentava um pub irlandês por um homem que conheceu no local. De acordo com os registos um homem terá encontrado este polícia e revelado que queria vingança pela morte da sua filha com uma bala de borracha em confrontos na Irlanda do Norte.

Esta ameaça surgiu no dia 4 de fevereiro de 1983, cerca de um mês antes da visita da rainha Isabel II e do seu marido à Califórnia.