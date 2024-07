Trabalhadores participam na greve de 24 horas das redações do Jornal de Notícias, TSF, O Jogo e Diário de Notícias, detidas pelo Global Media Group (GMG), convocada pelo Sindicato dos Jornalistas, Porto, 10 de janeiro de 2024. Os trabalhadores do GMG "exigem o pagamento imediato das retribuições em falta, do subsídio de Natal e a remuneração devida aos prestadores de serviço, vulgo “recibos verdes”; exigem que a Comissão Executiva ponha termo imediato a qualquer processo que determine a cessação de contratos de trabalho; exigem que a administração coloque o seu foco no investimento e na melhoria das condições de trabalho de forma a projetar o crescimento do grupo e a propiciar condições para uma efetiva liberdade de informação de todos os cidadãos".

FERNANDO VELUDO/LUSA