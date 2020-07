A Fenprof esteve reunida na EB 2.3 D. Filipa de Lencastre, em Lisboa, para balanço do ano letivo que terminou e apresentação de plano para a abertura segura do ano letivo 2020/2021.

Em declarações à SIC Notícias, Mário Nogueira fez um balanço do que aconteceu nas escolas no início da pandemia. "De um momento para o outro as escolas fecharam e toda a gente teve de entrar em teletrabalho. Houve muito que aprender, houve equipamentos que não existiam, houve um trabalho exigente que foi desenvolvido. Mas chegamos ao final do ano e a verdade é que apesar do grande trabalho e da exigência com que nele se envolveram os professores, os pais que acompanharam os filhos e os alunos, as desigualdades separaram, as aprendizagens ficaram muito aquém do que era necessário, os programas não se completaram", começou por explicar.

"Foi um ano atípico e temos de aprender com ele, para perceber que o próximo tem de ser presencial", reforçou o secretário-geral da Fenprof. Contudo, para isso, é necessário ter vários fatores em consideração.

"Mas só vai ser presencial — quer para recuperar défices anteriores, quer para poder voltar à normalidade — se houver regras exigentes, desde logo de segurança sanitária", frisou.