"A Champions acontece no país porque nesta altura as autoridades de saúde, num esforço conjunto, com os portugueses, conseguiram manter a pandemia do covid-19 num nível controlado usando a verdade como arma e a ação rápida como regra", começou por dizer Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa declaração feita no Palácio de Belém, onde estiveram presentes várias figuras de Estado como Marcelo Rebelo de Sousa ou António Costa.

"A Champions acontece em Portugal em 2020 porque o Sr. primeiro-ministro e o Governo que lidera agiu com a mesma velocidade ao apelo da federação e essa celeridade foi muito importante para superar candidatos com peso político muito relevante na cena internacional. Peso político absoluto que sentimos do Sr. Presidente da República desde o minuto 1. Disponível para tudo, de conversas nacionais e internacionais. Foram muitas as conversas telefónicas e outras pessoais aqui em Belém e em que a sua energia nos deu alento as horas de reunião com a UEFA", disse, antes de passar a palavra a Fernando Medina, presidente da Câmara de Lisboa.

O autarca de Lisboa elogiou o trabalho do presidente da Federação de Futebol e elogiou quem tem capacidade para "fazer as crises oportunidades".

"Num momento em que o mundo vive uma crise sem precedentes, em que todos lutamos pela recuperação das nossas economias, conseguir ter em Lisboa o maior evento desportivo que se vai realizar, com centenas de milhões de telespetadores em todo o mundo, que vão durante mais de uma semana ouvir e seguir o nome de Lisboa e de Portugal, é de uma importância sem limites", afirmou Fernando Medina.

O presidente da Câmara de Lisboa admitiu que os impactos positivos "não serão maiores pelas circunstâncias", que não permitem “uma realização presencial”, devido à pandemia de covid-19, reconhecendo que o evento terá “uma importância estratégica de médio prazo para a economia da cidade da região e do país”.

"Lisboa, Portugal, vão ter uma exposição de centenas de milhões de pessoas durante muito tempo, em todo o mundo", acrescentou, deixando também elogios aos intervenientes neste processo, designadamente ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes.

"O Fernando não é um avançado. Não marca golos como o Ronaldo, mas olha que este foi um golo com um belíssimo efeito e um golo com grande impacto para a vida de muitos e muitos milhões de portugueses nos próximos anos", salientou Medina, elogiando o responsável federativo.

"Especialíssima final da Champions"

A seguir falou António Costa, que, pegando nas palavras iniciais de Fernando Gomes, destacou os motivos pelos quais a UEFA escolheu Lisboa para acolher "esta especialíssima final da Champions".

"Dos motivos houve alguns que omitiu: o mérito e a competência, o prestígio, o empenho, a enorme capacidade diplomática, que a nossa Federação Portuguesa de Futebol teve ao longo de todo este processo. Pude testemunhar ao longo destes meses de trabalho que ficou quase em segredo até à fase final, o muito trabalho que foi feito para que isto fosse possível", começou por dizer o primeiro-ministro, que lamentou não estar nenhum clube português nesta fase final.

"É uma vitoria antecipada de todos os portugueses. Demonstraram uma capacidade extraordinária de resistir, ultrapassar esta pandemia e permitiram diferenciar Portugal", reiterou o líder do executivo.

"Esta não é mais uma final"

A última palavra coube ao Presidente da República, tendo Marcelo Rebelo de Sousa afirmado que "Fernando Gomes ganhou mais um desafio e ganho-o para Portugal", mas sem esquecer as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, em 2017.

"Temos dias que são feitos de tristezas e alegrias; de passado, presente e futuro. O dia começou com uma evocação em termos de passado, triste, a propósito das vítimas dos incêndios florestais. Depois teve uma tarde cheia de debate sobre o futuro, do Orçamento Suplementar e o Conselho Europeu. E termina ao pôr do sol, com uma magnífica notícia para Portugal", começou por dizer o Chefe de Estado.

Depois, tal como já o tinham feito António Costa ou Fernando Medina, guardou umas palavras para o presidente da Federação de Futebol, Fernando Gomes. "É uma vitória não só de Portugal, mas de Fernando Gomes. É uma vitória dele. Dele, nossa. Dos portugueses. Mas é muito dele", disse.

Ainda segundo Marcelo Rebelo Sousa, o primeiro-ministro estava "tão entusiasmado com a possibilidade de jogar a final em Lisboa como o presidente da Federação Portuguesa de Futebol". De seguida, salientou o papel determinante do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, e do Secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo. Porém, frisou que "esta não é mais uma final da Champions a realizar em Portugal".

"Esta é um caso único e irrepetível porque é uma final mais duas meias finais e mais quatro quartos de finais, mas é irrepetível pelo momento que estamos a viver. Nós não conhecemos nos últimos 100 anos uma pandemia semelhante a esta. Nós não vivemos em Portugal, na Europa e no Mundo, nada que se comparasse com esta pandemia — que estamos ainda a viver", disse.

"No momento em que todos os países disputam o regresso ao turismo internacional. No momento em que todos os países disputam a retoma das suas economias. No momento em que todos os países disputam o afirmar a sua marca nacional no mundo... ser a marca Portugal aquela que vence e aquela que se vai afirmar nesse mês crucial de agosto durante mais de oito dias, não tem preço. É irrepetível. É uma vez na vida", rematou o Chefe de Estado.

"E aqui, já disse o senhor primeiro-ministro, António Costa, mas eu queria reforçar, Portugal tem autoridade moral, pela forma como conduzimos o combate à pandemia, mas agora pela forma transparente como continuamos a combater a pandemia. E digo transparente porque não escondemos a nossa vontade de testar e testar mais, porque não escondemos que esse testar mais significa determinados valores", afirmou.

Segundo o Presidente da República, Portugal é recompensado pela "situação notável que se verifica no Serviço Nacional de Saúde (SNS) em termos de internamentos, e de internamentos em cuidados intensivos" e pela forma como prossegue o combate à covid-19 "sem forjar números, mantendo a transparência".

"Nós mostramos tudo isto ao mundo. Não paramos o vírus de um dia para o outro como se ele não existisse. Não paramos a epidemia de um dia para o outro, como se ela estancasse - isso não existe, mas não existe em nenhum país do mundo", acrescentou, concluindo: "Portanto, Portugal vence pelos seus méritos passados e pela sua transparência presente, ou seja, pelo mérito do SNS, dos profissionais de saúde e dos portugueses".

"Os portugueses merecem o que vão ter em agosto e é um orgulho para o Presidente da República Portuguesa ser testemunha de mais este triunfo de Portugal, em tempo devido, isto é, antes do termo do mandato", declarou.