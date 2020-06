"O facto de se realizar em Portugal acho bem, acho que é positivo para Portugal, mesmo sem público", afirmou Rui Rio, questionado pelos jornalistas no final do debate do Orçamento Suplementar na Assembleia da República.

Sobre a possibilidade da ?final a oito' da Liga dos Campeões de futebol poder ter público, o líder do PSD considerou que "o normal é que não tenha".

"No futebol, as circunstâncias são muito mais difíceis de controlar do que num espetáculo cultural, temos de perceber essa diferença", disse.

Ainda assim, Rui Rio admitiu a possibilidade de se encontrar uma forma de conseguir ter "algum, pouco público, muito bem enquadrado de forma a que haja o distanciamento social que deve haver".