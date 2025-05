Apesar de haver muito mais adeptos afetos aos catalães do que aos londrinos, a UEFA prevê casa cheia e um forte apoio às duas equipas no Estádio José Alvalade, casa do Sporting, que se vestiu ‘de gala’ para o duelo decisivo da prova europeia.

Numa tarde de muito calor na capital portuguesa, o ambiente era de muita festa no exterior do recinto ‘leonino’, com muitas famílias e sem preocupações com a separação de adeptos, ao invés do que costuma acontecer na versão masculina.

Isso também se verifica dentro do estádio, com adeptos dos dois clubes sentados lado a lado sem problemas, várias famílias e muitas camisolas com os nomes das jogadoras nas costas, sendo Alexia Putellas a futebolista que reúne preferências.

Também a internacional portuguesa Kika Nazareth – que se encontra lesionada e não vai poder jogar esta final, disputada na sua cidade – conta com algum apoio, sobretudo do público português, com cartazes e camisolas tendo o seu nome.

O momento da chegada do autocarro do FC Barcelona ao recinto sportinguista foi celebrado em euforia pelos milhares de adeptos ‘culés’, inclusive com fumos das cores do clube, um ambiente que se mudou depois para as bancadas do estádio.

Poucos minutos antes do início do encontro, os hinos de Arsenal e FC Barcelona foram tocados, onde se notou a maior afluência dos adeptos ‘blaugrana’, a cantar em uníssono e a empunhar bandeiras alusivas ao clube e à região da Catalunha.

Em 2013/14, o Estádio do Restelo recebeu a final entre Wolfsburgo e Tyreso, que foi assistida ao vivo por 11.217 espetadores, um número que será hoje ampliado, podendo bater o recorde de assistência de um jogo feminino em Portugal, cifrado em 40.189 pessoas, no Estádio do Dragão, numa partida da seleção portuguesa.

As espanholas do FC Barcelona são bicampeãs europeias em título e disputam no sábado a sexta final das últimas sete temporadas, com três triunfos, defrontando as inglesas do Arsenal, com um cetro no currículo, em 2006/07, na sua única final.

A final feminina da Liga dos Campeões, entre FC Barcelona e Arsenal, inicia-se a partir das 17:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem da croata Ivana Martincic e o português Tiago Martins a cumprir as funções de videoárbitro.