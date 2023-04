IVA Zero foi "uma decisão pensada, que foi tomada num quadro" onde se possibilitou "um acordo quer com a fileira da produção agroalimentar, quer com a fileira da distribuição", explica Fernando Medina esta terça-feira na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) da Assembleia da República.

O acordo assenta em duas premissas: "a diminuição dos preços na proporção da diminuição do IVA e o Estado não cobrar o IVA para um conjunto de 44 bens, que foram construídos numa lista entre uma proposta do Ministério da Saúde e o cruzamento com a lista dos produtos mais vendidos nos supermercados, e também aqueles para os quais era possível assegurar uma maior estabilização dos preços ao longo dos seis meses que vigorará a medida".