Segundo Fernando Medina, este plano é "eficaz" para ajudar as famílias a combater a inflação e "abrange a maioria da população portuguesa".

O ministro das Finanças apontou ainda que é um plano "abrangente nas soluções", porque toca "áreas de preocupação das famílias": combustíveis, habitação, transportes, energia, "mas também e sobretudo porque a parte fundamental deste programa consiste na devolução de rendimentos".

Além disso, Fernando Medina garantiu que o plano é "oportuno no tempo", permitindo construir respostas ao fenómeno da inflação no tempo e no modo em que os desafios se têm vindo a colocar". Assim, o Governo foi adaptando o seu programa de medidas até chegarmos aqui", disse.

Por fim, o ministro lembrou que este é um "programa prudente relativamente às finanças públicas do país", uma vez que "resolve problemas críticos, mas fá-lo com prudência, com passos certos, seguros, de quem quer acima de tudo distribuir hoje mas não ter em nenhuma circunstância de pedir amanhã".

Na conferência de imprensa de hoje, em Lisboa, participaram também a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e os ministros do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos.

Ao longo de mais de duas horas foram explicadas as várias medidas anunciadas ontem pelo primeiro-ministro, António Costa.

Apoio extraordinário de 125€ por titular

Segundo Medina, em causa está a "devolução de rendimentos a quem tem rendimentos brutos inferiores a 37.800€ por ano". O ministro das Finanças lembrou ainda que todos devem atualizar os seus dados na Autoridade Tributária e na Segurança Social, para o IBAN estar atualizado e a devolução possa acontecer "o mais rápido possível" no mês de outubro.

O subsídio de 125 euros por adulto com rendimentos brutos até 2.700 euros mensais tem um impacto de 730 milhões de euros, abrangendo 5,8 milhões de beneficiários.

Apoio extraordinário de 50€ por cada criança/jovem (até aos 24 anos)

O ministro lembrou que, neste caso, não existe limitação do escalão de rendimento. "Com esta medida, vamos atingir cerca de 2,2 milhões de dependentes, "num apoio cumulativo relativamente ao apoio anterior".

O subsídio de 50 euros por cada dependente até aos 24 anos representa um custo estimado de 110 milhões de euros.

Apoio extraordinário aos pensionistas

Este apoio engloba "todos os pensionistas que estão sujeitos ao sistema regular de atualização de pensões, no valor de 50% de uma pensão mensal", explicou Medina. "Se se confirmarem as estimativas, a inflação no próximo ano tenderá a não ser tão alta como este ano", e por isso é importante que as pessoas tenham este ano como "lidar com o aumento de preços".

Segundo Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, esta medida é uma forma de apoiar os pensionistas quanto ao poder de comprar, porque "é agora que precisam" de um rendimento adicional. Vai ser pago em outubro, na mesma data em que já recebem a pensão normal.

Assim, em 2022 os pensionistas recebem 14 pensões e meia, estando este adicional sujeito à tributação normal, mas não vai aumentar a taxa do IRS.

Este apoio equivalente a meia pensão será tratado em termos de retenção na fonte de forma autónoma, como acontece com o pagamento dos subsídios de férias e de Natal.

“Elimina-se o efeito de uma subida do escalão de retenção que resultasse do pagamento desta meia pensão”, acrescentou o ministro das Finanças, Fernando Medina.

Este apoio extra equivalente a 50% da pensão, chega a todas as pensões de valor inferior a 12 Indexantes de Apoios Sociais (IAS) – 5.318,40 euros – ou seja, o universo abrangido pela fórmula legal de atualização anual.

Assim, ainda que o universo de beneficiários seja de 2,7 milhões de reformados, serão 3,3 milhões as pensões com um pagamento extra em outubro, segundo precisou a ministra do Trabalho.

Tal decorre do facto de alguns pensionistas acumularem mais do que uma pensão – normalmente uma própria e outra de sobrevivência –, sendo que “todas as pensões terão o extra de meia pensão em outubro”, precisou a ministra, desde que o seu valor mensal não exceda os 12 IAS.

Esta medida terá um custo de mil milhões de euros e vai somar-se a uma atualização, a aplicar no início de 2023, que vai oscilar entre os 4,43% e os 3,53% consoante o valor da pensão.

Desta forma, disse Ana Mendes Godinho, o valor global da medida ascenderá a 2.154 milhões de euros.

A partir de 1 de janeiro de 2023 vai também ser atualizada a pensão dos pensionistas, nos casos sujeitos a atualização anual.

Contudo, as pensões de valor mais baixo não vão ter em 2023 o aumento extraordinário que aconteceu ao longo destes últimos anos, disse o ministro das Finanças, Fernando Medina. “O que acontecerá em 2023 é um aumento regular das pensões”, afirmou.

Fernando Medina respondia a uma questão sobre se, com as medidas dirigidas aos pensionistas previstas neste pacote, estes terão em 2023 o aumento extraordinário até 10 euros.

“Nos outros anos, como a própria palavra indica, foram aumentos extraordinários”, disse o governante.

Limitação do aumento das rendas

Em causa está um aumento máximo de 2%, com compensação aos senhorios pela perda que esta opção traduz face ao que seria o aumento de 5,4%. "Esta é uma medida de solidariedade nacional para com uma política de habitação que não pretende o regresso a um passado de má memória", acentuou.

No que toca à limitação ao aumento das rendas, o custo orçamental é de 45 milhões de euros.

Transportes ao mesmo preço

A manutenção dos passes e dos transportes ao mesmo preço, mostra a "política de não aumento do preço dos passes, agora estendida aos serviços da CP", em todos os serviços.

Esta medida tem um custo orçamental de 66 milhões de euros.

Redução do IVA da eletricidade

Esta medida abrange mais de 85% dos consumidores e complementa um caminho que vem sido a ser seguido de redução da tributação na área da eletricidade.

A redução do IVA da eletricidade de 13% para 6% tem um custo de 90 milhões de euros.

Permissão de transição para o mercado regulado do gás

É uma mudança significativa fase aos custos atuais, mas sobretudo face àquilo que aconteceria no caso de todos os consumidores continuarem no regime livre.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, lembrou que esta medida permite o preço "mais baixo para as famílias". Uma família constituída por um casal e dois filhos pode ter uma poupança de 33% na fatura.

Sobre a forma de passar para o mercado regulado, Duarte Cordeiro explicou que, assim que o diploma for publicado, "qualquer família pode dirigir-se a um comercializador e mudar para o mercado regulado", sem ter de esperar pelo dia 1 de outubro. Dentro de 45 dias vai também ficar online a possibilidade de contratação eletrónica.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática justificou ainda que uma redução do IVA do gás teria um menor impacto para as famílias do que permitir o regresso dos consumidores ao regime de tarifas reguladas, quando questionado sobre o Governo ter avançado com a redução de 13% para 6% do IVA da eletricidade e não do gás.

"Se a nossa opção fosse em vez de permitir o regresso à tarifa regulada deixarmos que os preços aumentassem e reduzíssemos o IVA, facilmente se demonstra que o preço que as famílias pagariam é muito superior ao que vão pagar com a tarifa regulada", disse o governante.

Segundo cálculos do Governo, indicou o responsável da pasta do Ambiente, se todas as famílias regressarem ao mercado regulado, a medida terá um impacto de redução de receitas fiscais em IVA de 112 milhões de euros.

Em causa está o levantamento, excecional, das restrições legais existentes no regresso dos clientes finais de gás natural com consumos anuais inferiores ou iguais a 10.000 m3 ao regime de tarifas reguladas.

Redução do ISP

Corresponde a um desconto total de cerca de 30 cêntimos por litro nos combustíveis, o que permite poupar cerca de 15€ por mês a quem abastece 50 litros por mês.

Oito medidas para combater a inflação

As oito medidas foram aprovadas num Conselho de Ministros extraordinário realizado na segunda-feira e apresentadas no mesmo dia à noite pelo primeiro-ministro, António Costa, em Lisboa.

Entre as medidas está a atribuição de um pagamento extraordinário no valor de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento até 2.700 euros brutos mensais, a atribuição a todas as famílias, independentemente do rendimento, de um pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente até aos 24 anos que tenham a seu cargo e o pagamento aos pensionistas de 14 meses e meio de pensões, em vez dos habituais 14 meses.

O Governo vai também avançar com uma proposta de lei, a submeter à Assembleia da República, que estabelece a limitação a 2% da atualização máxima do valor das rendas das habitações e das rendas comerciais, no ano de 2023; a criação de um apoio extraordinário ao arrendamento, através da atribuição de benefício fiscal sobre rendimentos prediais; e a redução do IVA no fornecimento de eletricidade dos atuais 13% para os 6%, medida em vigor até dezembro de 2023.

Entre as medidas está também o congelamento dos preços dos passes dos transportes públicos e dos bilhetes na CP durante todo o ano de 2023.