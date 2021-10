É agora oficial. O futuro de Fernando Medina não vai passar pela Câmara Municipal de Lisboa nos próximos quatro anos, nem como presidente, como ditou o resultado das eleições autárquicas no passado dia 26 de setembro que revelaram a vitória a Carlos Moedas, cabeça de lista da coligação Novos Tempos, nem como vereador, como anunciou o próprio em carta enviada à Assembleia Municipal de Lisboa e que é revelada pelo Expresso.

No texto, Medina justifica a decisão como forma de facilitar a vida ao novo executivo e à oposição. "O quadro político que saiu das eleições é distinto do que vivemos nesse período. Julgo que é esta a solução que melhor serve os interesses da cidade, o funcionamento das reuniões do executivo da autarquia e a capacidade de a oposição camarária se concentrar no futuro e não no passado", pode ler-se.