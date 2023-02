Fernando Medina reagiu esta segunda-feira à notícia divulgada pela TVI/CNN que dá conta que o ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) é "suspeito de abuso de poder e de participação económica em negócio" e poderá ser constituído arguido.

Em nota enviada às redações, o atual ministro das Finanças disse não ter "conhecimento de quaisquer alegações que, a existirem, são totalmente falsas”.

Esta noite, a TVI/CNN avançou com uma informação a indicar que o ex-presidente da Câmara de Lisboa vai ser constituído arguido no âmbito das buscas efetuadas à CML.

"Em causa está a alegada batota na contratação de um histórico do PS, quando Medina ainda era presidente da Câmara de Lisboa. Foi esse histórico do PS, Joaquim Mourão, quem denunciou o atual ministro das Finanças", disse a estação de televisão, no jornal das 8, e na CNN, canal do mesmo grupo.

Joaquim Mourão foi interrogado, com outros arguidos, pela Polícia Judiciária. "Fernando Medina foi denunciado por Joaquim Mourão pela forma como terá solicitado [a Medina] que apoiasse o processo de contratação pública para que tivesse uma aparência fictícia de realidade", diz a reportagem realizada pela estação.

Em janeiro, buscas efetuadas pela PJ à Câmara de Lisboa, no âmbito do processo “Tutti-frutti”- uma investigação iniciada em 2017, e divulgada em 2018, sobre alegados favorecimentos de dirigentes políticos a militantes do PSD e do PS, envolvendo juntas de freguesia de Lisboa e várias câmaras municipais -, levou à suspeita de “viciação das regras para a contratação”, nomeadamente, a de Joaquim Mourão, suspeitando-se de um esquema que “visou a angariação de dinheiro em obras públicas, com subornos de empreiteiros, para o financiamento ilícito do PS, através dos chamados sacos azuis”.

A contratação, que terá ocorrido entre 2015 e 2016, dos serviços de consultadoria do ‘histórico’ do PS Joaquim Mourão, ex-autarca em Idanha-a-Nova e Castelo Branco, para apoio técnico na gestão de projetos e obras municipais foi reconhecida por Fernando Medina que pediu para ser ouvido no âmbito do processo, salientando, contudo, que desconhecia “em absoluto” os factos que levam à corrupção.

Na altura, Joaquim Mourão referiu à Agência Lusa não ter praticado qualquer ato ilícito no âmbito da prestação de serviços, manifestando total disponibilidade para colaborar com a investigação.

