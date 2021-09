"Na sequência da notícia avançada ontem pela SIC no jornal das 20h00, que afirma que a Ordem dos Médicos abriu um processo disciplinar ao Dr. Fernando Nobre, vimos esclarecer que tal informação é falsa, até porque não deu entrada no Gabinete do Bastonário qualquer queixa relacionada com as afirmações em causa", indicou a Ordem dos Médicos em comunicado.

Segundo tinha adiantado a SIC Notícias, a Ordem dos Médicos iria abrir um processo disciplinar a Fernando Nobre pelas declarações que proferiu este fim-de-semana durante uma manifestação de negacionistas em frente ao Parlamento.

"Como é do conhecimento público e está inscrito no Estatuto da Ordem dos Médicos, o poder disciplinar está separado do poder executivo e é exercido pelos Conselhos Disciplinares. Assim, o Bastonário não é órgão competente para a instauração de processos, competindo-lhe apenas encaminhar eventuais queixas que lhe sejam endereçadas para avaliação disciplinar", refere ainda a nota.

Em cima de um palco, o presidente e fundador da AMI proferiu palavras contra o uso de máscaras e contra a administração de vacinas contra a covid-19. “Garanto aqui que os meus filhos e a minha neta nunca serão injetados”, disse, perante os aplausos.

Nobre também disse, sem provas, de que 93% a 97% dos testes PCR são falsos positivos e que se curou da infeção por Covid-19 com uma mistura de fármacos cuja eficácia foi rejeitada pela comunidade científica.

"Isso não se trata com paracetamol, ou doliprane, ou ben-u-ron. Isso trata-se como eu me tratei, tratei a minha mulher, tratei a minha filha: com azitromicina, hidroxicloroquina, ivermectina. Numa semana, estávamos todos curados", referiu o ex-candidato à Presidência da República, perante novo coro de apoio.

Nobre garantiu ainda que deixou de fazer viagens internacionais por se recusar a usar máscara nos aviões, algo obrigatório para todos os tripulantes. “Não aceito andar num avião seis, oito, 10, 12 horas de máscara", adiantou.

A manifestação em frente à Assembleia da República coincidiu com os ataques a Ferro Rodrigues. Segundo um vídeo partilhado nas redes sociais, o presidente da Assembleia da República estava a almoçar com a mulher, enquanto dezenas de manifestantes negacionistas da covid-19 o insultavam, apelidando-o de "assassino" e "ordinário".

[Notícia atualizada às 9:02]