“Não é só uma questão de justiça, é também uma questão de interesse estratégico para Portugal, numa zona do mundo em que toda a gente reconhece que durante o século XXI e possivelmente durante o século XXII vai ser a zona do mundo dominante", enfatizou.

No que diz respeito a projetos de apoio a estas comunidades, a AMI tem atividades no Sri Lanka, Indonésia e Malaca (Malásia).

No Sri Lanka, em Tricomalli, construíram o Centro Cultural Lourenço de Almeida (3.500 metros quadrados), que dá apoio escolar, entre outros, à comunidade, e ainda estão presentes com uma associação na cidade de Batticaloa.

Na Ilha das Flores, Indonésia, dão apoio a um hospital numa zona em que ainda há muita comunidade descendente e em Malaca construíram um centro de saúde.

A 2.ª Conferência das Comunidades Portuguesas na Ásia decorreu hoje em Malaca com vários alertas dos participantes sobre o risco de extinção que enfrentam comunidades herdeiras do período colonial português no século XVI, mas também com mostras musicais e de dança de algumas destas comunidades.

Com trajes que fazem lembrar os grupos folclóricos portugueses, artistas cantaram em 'crioulo luso-asiático' e dançaram ao som músicas tradicionais, como o "Malhão".

A convite da organização da conferência estiveram presentes o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, professores, especialistas e representantes das comunidades de herança portuguesa da Indonésia, Singapura, Malásia, Timor-Leste, Austrália, Tailândia e Sri Lanka.

Em declarações à Lusa, na cidade conquistada pelos portugueses em 1511, um dos representantes da minoria luso-malaia e organizador da conferência, Joseph Santa Maria, sublinhou que acredita que os países que compõe atualmente a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) têm dinheiro e poder suficientes para apoiar as atividades culturais, linguísticas e históricas destas comunidades que nasceram “através dos feitos dos grandes descobridores portugueses”.

“Nós aqui somos malaios, mas temos muito orgulho em dizer que somos portugueses também”, disse Joseph Santa Maria.