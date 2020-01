Segundo Ferro Rodrigues, esse "clima antiparlamentar" vai "seguindo as modas do populismo" e "encontra pretexto fácil nos descontentamentos do tempo para pôr em causa valores e princípios democráticos, de legítima consagração constitucional e evidente justificação histórica".

"O parlamento é, no Estado de direito democrático, a pedra angular da democracia. Não se sobrepõe a quaisquer outros órgãos do sistema constitucional, mas também não abdica da sua autonomia, designadamente face a presunções de regeneração justicialista que não saibam respeitar os limites impostos pela autonomia da Instituição parlamentar", declarou, em seguida.

Ferro Rodrigues saiu em defesa de "certos institutos inerentes à dignidade da instituição parlamentar, como o regime da inviolabilidade, insindicabilidade judicial dos deputados pelos seus votos e opiniões, imunidades e impedimentos".

Para alguns, disse, estes institutos "parecem coisa do passado", mas "para o presidente da Assembleia da República tais institutos constituem, porém, matéria da maior atualidade que, se não for corajosamente preservada no presente, implicará a inevitável decadência do regime no futuro".

"Na verdade, a alguns, espero que poucos, a confusão entre níveis de responsabilização política ou até do dever de advertência, no plano dos procedimentos e suas consequências previstas para condutas internas inadequadas, parece animá-los na tentativa de legitimar procedimentos de investigação indiscriminada em busca de potenciais prevaricadores, para além dos próprios critérios de adequação que o parlamento assuma para si próprio", apontou.

"Acontece que o parlamento é, por natureza, o órgão de Estado mais transparente e mais escrutinável entre todos", prosseguiu.

O presidente da Assembleia da República argumentou que os deputados são diariamente "avaliados à luz da opinião pública e publicada" e que as regras e procedimentos parlamentares estão "em quase constante revisão e aperfeiçoamento".

Em matéria de transparência, assinalou que "o Tribunal Constitucional firmou inequívoca jurisprudência quanto à proibição do tipo legal de crime designado de enriquecimento ilícito", mas que a legislação aprovada "estabeleceu, de modo claro, a ilicitude penal das falsas declarações de rendimentos e património doravante sujeitas a sanção penal para todos os sujeitos a esse dever declaratório".

"O quadro legislativo relativo aos decisores públicos apresenta-se por isso inequivocamente exigente em matéria de rigor e transparência e tal só não é reconhecido por parte de quem, ou por má-fé ou lamentável ignorância, apenas esteja apostado em denegrir a dignidade das instituições democráticas", sustentou.

Ferro Rodrigues pediu empenho constante na "pedagogia do Estado de direito democrático, dos seus valores e dos seus princípios" e desejou que "2020 seja um ano de mais e melhor justiça para todos, de boa cooperação institucional entre todos" e de "orgulho legítimo de todos os democratas na afirmação dos valores da democracia".