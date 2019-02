De acordo com o porta-voz da conferência, o social-democrata Duarte Pacheco, na reunião de hoje foi feito “um ponto da situação” sobre o grupo de trabalho que analisa as despesas e reembolsos de viagens de deputados pelo socialista Jorge Lacão, que o coordena.

Segundo Duarte Pacheco, Jorge Lacão informou que os partidos já tomaram as suas posições, quer em relação às deslocações dos deputados das ilhas, quer sobre as moradas que são indicadas pelos parlamentares, quer quanto às deslocações para trabalho político, “tendo em consideração algumas recomendações do Tribunal de Contas”, e informou que as matérias ainda não estão fechadas.

Na sequência dessa apresentação, Ferro Rodrigues apelou a que o grupo de trabalho possa chegar a um entendimento até final de março, de forma a que, se decidirem avançar com alterações legislativas, estas possam avançar em abril, para que até ao feriado do dia 25 a questão possa “estar fechada”.

Ainda segundo Duarte Pacheco, esse apelo não teve resposta por parte de Jorge Lacão.

O grupo de trabalho para analisar as despesas e reembolsos de viagens de deputados foi criado em dezembro e tem que alterar as regras em 2019, de acordo com um despacho do presidente do parlamento.