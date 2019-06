"É com grande pesar que tomo conhecimento do falecimento de Ruben de Carvalho, histórico militante e dirigente do Partido Comunista Português e referência da luta ao regime derrubado em 25 de Abril, sendo o último dos membros do atual Comité Central do PCP que esteve preso nas cadeias da PIDE", escreveu o presidente da Assembleia da República, numa nota à qual a agência Lusa teve acesso.

Na perspetiva de Ferro Rodrigues, Ruben de Carvalho distinguiu-se também como "intelectual e melómano, tendo sido o responsável pela programação cultural e pela organização dos espetáculos da Festa do Avante!".

"Nascido a 21 de julho de 1944, Ruben de Carvalho foi, desde cedo, um homem de causas e um defensor da liberdade e dos trabalhadores. Foi jornalista, deputado à Assembleia da República e vereador na Câmara de Setúbal e da Câmara de Lisboa", apontou o presidente da Assembleia da República.

Numa referência mais pessoal, o antigo líder socialista referiu ainda o convivo que teve com o dirigente do PCP ao longo dos anos, salientando "não só valor do seu intelecto, a enorme cultura, mas também a afabilidade do trato e o empenhamento nas causas que assumia como suas".

"No momento em que somos confrontados com o seu desaparecimento, evoco a sua memória e o seu legado. Em meu nome e em nome da Assembleia da República, endereço à sua família, amigos e ao PCP a manifestação do mais sentido pesar", acrescentou Ferro Rodrigues.

Ruben de Carvalho era responsável na Câmara Municipal de Lisboa pelo Roteiro do Antifascismo, membro do Comité Central do PCP e fazia parte da organização da Festa do Avante! desde o seu início, em 1976.

Jornalista de profissão, Ruben de Carvalho foi também chefe de redação do semanário Avante!, órgão central do PCP, entre abril de 1974 e 1995, chefe de redação da revista Vida Mundial e redator coordenador do jornal O Século.

Ruben de Carvalho foi membro das "comissões juvenis de apoio" à candidatura do general Humberto Delgado, chefe de gabinete do ministro Sem Pasta, Francisco Pereira de Moura, no I Governo Provisório após o 25 de Abril de 1974, deputado à Assembleia da República eleito pelo distrito de Setúbal e vereador na Câmara Municipal de Lisboa.

Tinha 74 anos e era o único membro no atual Comité Central do PCP que tinha estado preso nas cadeias da PIDE durante o Estado Novo.

Ruben de Carvalho manteve, na RDP1, o programa "Radicais Livres", onde debatia temas de atualidade com Jaime Nogueira Pinto.