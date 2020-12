Naquele que foi o último Conselho de ministros dos Transportes da UE sob presidência alemã, hoje realizado por videoconferência, Portugal apresentou as prioridades do seu programa para o próximo semestre para esta área, tendo apontado como grande prioridade “colocar o caminho-de-ferro no centro de um sistema de transportes europeu mais resiliente e ao serviço das pessoas, aproveitando o Ano Europeu do Transporte Ferroviário, em 2021”, segundo uma nota do gabinete do ministro.

De acordo com a mesma nota, “contribuir para a rápida recuperação do setor dos Transportes, garantindo capacidade operacional dos diferentes modos e o fluxo de pessoas e de mercadorias na União, acompanhar a preparação de um Plano de Contingência da UE para lidar com pandemias e outras crises disruptivas, e preparar o caminho para um setor dos Transportes mais ecológico, eficiente e resiliente na Europa são três das principais preocupações que serão seguidas durante a presidência portuguesa”.

Apontando que “a Eurovinheta, no transporte rodoviário, e a Estratégia da Comissão para uma Mobilidade Inteligente e Sustentável são outros dos temas em destaque”, o Ministério das Infraestruturas indica ainda que, “na aviação, o projeto do Céu Único Europeu estará no topo da agenda”.

Portugal assume em 01 de janeiro de 2021 a presidência semestral rotativa do Conselho da UE, cabendo ao ministro das Infraestruturas presidir aos Conselhos de ministros dos Transportes, assim como aos Conselhos de Telecomunicações, cujas prioridades apresentou na véspera.