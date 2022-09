A 46.ª edição do certame político-cultural do jornal comunista e também 'rentrée' do partido vai anteceder a Conferência Nacional do PCP, prevista para 12 e 13 de novembro.

A conferência – a quarta na história do PCP – vai ser organizada como o propósito de auscultar os militantes e reenquadrar o partido face à realidade do país – a maioria absoluta do PS e o aumento do custo de vida para os portugueses – e do mundo – a invasão russa à Ucrânia e a incerteza quanto à paisagem geopolítica internacional para o futuro.

Sobre o conteúdo da conferência ainda nada se sabe, mas fonte do partido disse à Lusa que o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, vai fazer referencia às temáticas no discurso do comício de encerramento, que marca a rentrée comunista, no domingo, o momento alto da 'Festa'.

O secretário-geral do PCP costuma fazer do seu discurso um rescaldo dos últimos meses com críticas à gestão governamental. Se antes eram veladas e apontavam o que o PCP queria das negociações com o PS, agora, em cenário de maioria absoluta, Jerónimo de Sousa deverá apontar o dedo ao que está a falhar desde a tomada de posse do terceiro executivo de Costa.

É expectável que o caos nos serviços de urgência dos hospitais, a inflação e o aumento do preços de bens essenciais e combustíveis, mas também das rendas e das prestações das casas, a estagnação de salários e pensões e a guerra da Ucrânia e o posicionamento dos comunistas face ao conflito, estejam incluídos na declaração que Jerónimo de Sousa vai fazer aos militantes.

Na programação político-cultural, o PCP decidiu criar uma exposição que reflete uma das principais bandeiras do partido nos últimos anos: os direitos dos pais e das crianças.

Esta bandeira - que esteve na origem, por exemplo, da proposta para a criação de uma rede pública de creches – está vertida na exposição “Crianças e pais com direitos, por um Portugal com futuro”, no Espaço Central da Festa.

Nos debates, destaque para a discussão “Construir a alternativa. Afirmar a política patriótica e de esquerda”, no sábado, que vai juntar os membros da Comissão Política do Comité Central comunista Armindo Miranda, Vasco Cardoso, Paula Santos e João Oliveira (a atual líder parlamentar e o seu antecessor).

Há também seis debates, no sábado e no domingo, sobre o 'tema quente' do momento: a guerra e o fim das políticas de vários países e organizações que na ótica do partido só contribuem para a escalada dos conflitos, não só na Ucrânia, mas no Médio Oriente e em África.

O centenário do nascimento do Nobel da Literatura português e antigo militante comunista, José Saramago, é um dos destaques da edição deste ano da Festa do Avante!.

Para assinalar a ocasião está previsto um concerto da Orquestra Sinfonietta de Lisboa, pelas 22:00 de sexta-feira no Palco 25 de Abril, intitulado “Música na Palavra de Saramago” e que vai percorrer a obra do escritor. Estão previstos debates sobre a vida e o trabalho do autor.

No ano em que também se celebra o 80.º aniversário do nascimento do cantor Adriano Correia de Oliveira estão previstas três iniciativas sobre o seu percurso e intervenção, entre sábado e domingo.

Os destaques do cartaz musical este ano vão para os concertos da fadista Carminho, estreante na 'Festa', e Dino D'Santiago, no domingo, no palco 25 de Abril.

No auditório 1.º de Maio vai realizar-se na noite de sábado a “Rave Avante!”, uma das novidades da edição deste ano, e no dia seguinte está previsto para este palco um concerto de Paulo Bragança. Pongo, Marta Ren, Mão Morta, Fogo Fogo e Carmen Souza também integram o cartaz.

A programação desportiva regressa, sem restrições, com os habituais torneios de futsal e de rugby em cadeira de rodas, e por onde Jerónimo de Sousa deverá passar na tarde de sábado.