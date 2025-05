A chegada do avião presidencial do Brasil a Moscovo, onde participará nas comemorações do 80.º aniversário da vitória do Exército Vermelho sobre a Alemanha nazi, foi transmitida em direto pela televisão russa.

“A vinda à Rússia reafirma nosso compromisso com o multilateralismo. Vamos assinar acordos de cooperação em ciência e tecnologia e procurar expandir as nossas parcerias comerciais”, escreveu Lula da Silva na rede social X, onde publicou várias fotografias da chegada.

O Presidente brasileiro, que se desloca à Rússia quinze anos após a sua última visita, deverá encontrar-se com o homólogo russo, Vladimir Putin, na sexta-feira, dia 09 de maio, após a parada militar na Praça Vermelha.

De acordo com o conselheiro presidencial russo Yuri Ushakov, os dois Presidentes vão discutir a cooperação bilateral no âmbito do Grupo BRICS [Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul], bem como o conflito na Ucrânia, entre outros assuntos.

“O Brasil, juntamente com a China, iniciou a criação do Grupo de Amigos da Paz na Ucrânia (…). Durante a visita [de Lula], serão discutidas as atividades brasileiras no âmbito deste grupo, bem como a situação na Ucrânia em geral”, disse Ushakov.

De acordo com a imprensa brasileira, Lula desloca-se a Moscovo em missão de paz, numa tentativa de posicionar o seu país como um possível mediador entre a Rússia e a Ucrânia, um papel que foi recentemente assumido pelos Estados Unidos.

Os Presidentes venezuelano, Nicolas Maduro, que já se reuniu com Putin, chinês, Xi Jinping, sérvio, Aleksandar Vucic, e congolês, Denis Sassou Nguesso, encontram-se entre os chefes de Estado que chegaram hoje à Rússia.