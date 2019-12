Em comunicado, o Gabinete de Comunicação e Promoção da autarquia, liderada pelo independente Rui Moreira, explicou ser necessário efetuar condicionamentos de trânsito e estacionamento para garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos.

Entre os dias 20 de dezembro e 04 de janeiro, o trânsito estará proibido no arruamento sul da Avenida dos Aliados e arruamento norte da Praça da Liberdade.

Já entre 23 de dezembro e 04 de janeiro efetuar-se-á um condicionamento de trânsito com estreitamento de via e supressão dos corredores BUS no arruamento nascente e poente da Praça da Liberdade.

Das 21:00 de 28 de dezembro às 02:00 do dia 29, o trânsito estará proibido, exceto para transportes públicos e conforme sinalização a estabelecer nos locais, no interior da zona delimitada de 14 arruamentos.

Também das 21:00 de 31 dezembro às 05:00 de 01 de janeiro a circulação automóvel estará interdita em 24 ruas.

No primeiro dia do ano, das 15:00 às 18:00, os carros não poderão circular na Praça da Liberdade, arruamento nascente da Avenida dos Aliados, no troço compreendido entre a Praça da Liberdade e a Rua do Dr. Magalhães Lemos, e no arruamento poente da Avenida dos Aliados, entre a Praça da Liberdade e a Rua de Elísio de Melo.

De 28 a 31 de dezembro e 01 de janeiro, sete ruas estarão impedidas.

Antes da Paisagem de Ano, e devido à Programação “Natal 2019”, a câmara viu-se obrigada a condicionar o trânsito e estacionamento a 22 de dezembro, das 13:30 às 20:30, em mais de 15 locais.