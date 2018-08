De acordo com o balanço feito pela organização, o festival, que terminou no domingo, foi “memorável” e “terminou de coração cheio”, com a apresentação de 48 concertos programados nos oito palcos, distribuídos por vários pontos da aldeia, num total de 202 artistas.

Paralelamente, o Auditório recebeu três espetáculos de artes performativas, duas sessões de cinema, uma instalação artística e uma mesa redonda.

No Armazém, decorreram 11 sessões de música para bebés e 12 oficinas.

Acresce ainda a este balanço uma exposição, oito concertos inesperados e um pedido de casamento, afirma a organização, sublinhando que se tratou da edição do festival com maior número de visitantes de sempre.

No que respeita a alterações, este ano foram dados a conhecer “recantos da aldeia que, para muitos, ainda permaneciam desconhecidos”.

Foi o caso do novo palco Zeca Afonso, por onde passaram músicos e bandas como PAUS, Zeca Medeiros, Mirror People e Slow J, Linda Martini, The Lemon Lovers e Peltzer.

Alguns dos outros palcos já conhecidos apresentaram-se com novos formatos e nomes, como é o caso do Tarde ao Sol, no adro da Igreja de S. Sebastião, que deu lugar ao palco Amália, passando a receber concertos também à noite.

Por esse palco passaram artistas como Norberto Lobo, Miguel Calhaz, João Afonso, Ela Vaz e Fado Violado.