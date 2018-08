Nova edição, novo formato. O festival gótico Entremuralhas assume este ano o nome "Extramuralhas" devido às obras no Castelo de Leiria. As atuações previstas para acontecer na Igreja da Misericórdia vão ser distribuídas por zonas distintas da cidade.

Leiria recebe as atuações de Heilung (dia 23), Ulver (dia 24) e Current 93 (dia 25) no Teatro José Lúcio da Silva, com lotação limitada a 737 pessoas. Já no espaço Stereogun vão atuar S.A.D (Sudden Axis Disorder), Bragolin e Bizarra Locomotiva - espetáculos com lotação limitada a 250 pessoas.

Já os concertos que vão decorrer no Museu de Leiria (Christian Wolz e Rïcïnn) e no Jardim Luís de Camões têm entrada gratuita - havendo prioridade para as primeiras 250 pessoas, no caso das atuações no Museu de Leiria, que tenham bilhete para os três concertos no Teatro José Lúcio da Silva.

O presidente da organizadora Fade In, Carlos Matos, explica que o festival - cujo cartaz completo pode ser consultado aqui - vai explorar "um novo território", situação que cria expectativas: "tudo indica que a nona edição do festival gótico, à semelhança das anteriores, vai ser também um sucesso em termos de afluência de público, já que a qualidade da programação musical, de elevada bitola, está há muito assegurada", afirma.

Carlos Matos destaca a programação "cuidadosamente escolhida" para que os visitantes tenham "a oportunidade de assistir a concertos incríveis com alguns dos maiores nomes de culto mundiais".