"O festival foi um sucesso, passaram por aqui cerca de 70 mil pessoas, os objetivos iniciais foram cumpridos", disse hoje, em conferência de imprensa de balanço do festival de Vilar de Mouros deste ano Diogo Marques, da organização do evento de Caminha.

O festival deste ano contou com nomes como Limp Bizkit, The Prodigy, Pendulum, James e, segundo Diogo Marques, o orçamento superou os dois milhões de euros, tendo a adição de mais um dia ao festival sido uma "aposta ganha", pelo que se vai repetir.

"Vamos voltar para o ano, nas mesmas datas, quatro dias na mesma: 21, 22, 23 e 24 de agosto de 2024 nesta aldeia minhota, nesta região e neste concelho de Caminha que tão bem nos acolhe", assegurou Diogo Marques aos jornalistas.

O responsável revelou que a organização já está a fechar artistas para a próxima edição, e "muito em breve estarão na rua nomes de artistas para a edição de 2024", com o objetivo de "tocar gerações".

"Todos os nossos artistas têm de ter história e têm de tocar na história das pessoas. A nossa linha é esta, está definida, é nossa e só nossa, e vamos continuar nela", disse.

Em termos de estilo, o cartaz de 2024 ainda está por definir, dependendo também "da agenda dos artistas", explicou.

"Se vamos mais para o rock, se vamos mais um bocadinho para o pop, se vamos um bocadinho mais para o dark como fomos este ano, isso é o que vamos definir agora", partilhou.

A garantia deixada por Diogo Marques é que o Vilar de Mouros continuará a "trabalhar neste nível de artistas 'top' mundial".

Diogo Marques considerou ainda "histórico" o dia de hoje, em que o recinto esgotou, com 25 mil pessoas nas margens do rio Coura.

"Com os The Offspring, em 2019, tínhamos esgotado um dia, mas tínhamos uma lotação de menos cinco mil pessoas, agora aumentámos o espaço do recinto, e portanto esta é mais uma vitória", considerou Diogo Marques.

Devido à lotação ter esgotado, hoje verificaram-se longas filas e demora na entrada para o recinto, mas Diogo Marques disse que "em geral tudo correu bem".

"A questão das filas, hoje, era inevitável. Se estamos com 25 mil pessoas aqui dentro, com as entradas que temos, era inevitável. É uma questão estrutural do recinto, em que já temos solução pensada para 2024", disse aos jornalistas, criando "mais corredores de fila" e "uma entrada mais rápida".

Diogo Marques disse ainda que "quando todas as pessoas chegam nas mesmas horas, é impossível colocar tão depressa como as pessoas desejam dentro do recinto", que hoje abriu mais cedo, tendo também existido avisos da organização em todos os canais mediáticos sobre a elevada afluência, pedindo que chegassem cedo.

Organizado pela empresa Surprise & Expectation, o festival passou, este ano, a ter o Crédito Agrícola como ‘naming sponsor’ e como parceiros a Câmara de Caminha e a Junta de Freguesia de Vilar de Mouros.

O primeiro festival de música do país, que ainda hoje goza da fama do ‘Woodstock à portuguesa’, aconteceu em 1971 em Vilar de Mouros, tendo sofrido um interregno de oito anos, entre 2006 e 2014.

A 1.ª edição, em 1971, lançada pelo médico António Barge, contou com a presença, entre outros, de Elton John e Manfred Mann