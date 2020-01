Em declarações aos jornalistas, o presidente daquela autarquia do litoral do distrito de Coimbra, Carlos Monteiro, frisou que as medidas agora implementadas preveem "escoar [pelo rio] o maior número possível de jacintos-de-água entre Montemor-o-Velho e a Figueira da Foz".

Esta intervenção, em articulação com a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), irá decorrer até quarta-feira, aproveitando as marés vazantes, e incidirá concretamente na abertura de comportas da estação de bombagem do Foja - localizada no limite com o concelho de Montemor-o-Velho - para canalizar as plantas que estão no chamado leito abandonado para o rio Mondego e daí até à barra da Figueira da Foz.

Carlos Monteiro disse ter reunido no sábado com pescadores de lampreia, que se manifestaram preocupados com os efeitos da presença dos jacintos-de-água na sua atividade, tendo ficado decidido que, "em vez [das plantas] estarem constantemente a correr [rio abaixo], era necessário libertar o mais possível [de jacintos a montante, presos no leito abandonado junto à povoação da Ereira] para depois a pesca ser feita com mais normalidade".

"Temos marés de lua e eles vão chegar em grande abundância ao concelho da Figueira da Foz", enfatizou o autarca.

Já João Matias, da Proteção Civil municipal da Figueira da Foz, precisou que os jacintos-de-água que estão no leito abandonado do Mondego - e que na semana passada se estendiam por vários quilómetros, deixando ver apenas um tapete em tons de castanho e verde - vão passar para o canal principal do rio "por gravidade e com auxilio de uma máquina, em todas as marés baixas até quarta-feira".

Carlos Monteiro revelou, por outro lado, que os pescadores de lampreia "têm vários condicionalismos", desde logo porque para terem as licenças renovadas "têm de vender por ano no mínimo cerca de 7.500 euros de peixe em lota".

"E é muito importante para a gastronomia da Figueira da Foz e da região a apanha de lampreia", lembrou.

Questionado porque é que aquelas plantas invasoras não são retiradas da água para terra e se opta por as canalizar para o Mondego, o autarca frisou que esse trabalho "não era exequível em tempo útil".

"As pessoas têm dificuldade em perceber a quantidade de jacintos que lá estão [no leito abandonado], era preciso uma imensidão de recursos. E o tempo entre retirar, carregar e transportar não tinha exequibilidade no curto período de tempo que nós temos", observou Carlos Monteiro.

"Assim, estamos a tentar resolver em três dias [para permitir a pesca da lampreia]", acrescentou.

Já sobre as criticas de utilizadores da marina à falta de medidas preventivas da administração portuária - face à acumulação, nas últimas semanas, de milhares de plantas e dezenas de troncos de arvores que descem o rio, uma situação que se repete há vários anos, mas que tem maiores proporções em anos de cheias - Carlos Monteiro disse que a administração do Porto da Figueira da Foz está "a tentar colocar uma manga [flutuante]" para impedir a entrada dos detritos na zona das embarcações de recreio.

"Não quer dizer que seja a solução ótima, vamos tentar perceber se funciona ou não, porque se pretende manter a possibilidade de entrada e saída da marina a qualquer hora. Vamos tentar perceber se com a manga se consegue atenuar o problema", argumentou.

O presidente da Câmara disse ainda esperar que este ano "seja a última situação de crise" por ação dos jacintos-de-água, lembrando o investimento de mais de meio milhão de euros anunciado recentemente pela comunidade intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra precisamente para combater estas e outras espécies invasoras.

O plano inclui a compra de uma ceifeira anfíbia, que pode operar em cursos de água e em terra "para ir retirando a maior parte dos jacintos do rio, em trabalho contínuo" e, nessa sequência, passarem a existir equipas no terreno "para manter o controlo e ir limpando de cada vez que eles estão a propagar-se", explicou.