De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) Paula Leitão, as temperaturas vão sofrer ligeiras oscilações, mas não se alteram significativamente.

“Hoje há uma tendência para subirem ligeiramente e amanhã [sábado] descem também ligeiramente. Só a partir de segunda-feira é que se prevê que comecem a subir com mais condições para aviso de tempo quente”, disse.

Segundo Paula Leitão, até segunda-feira as temperaturas no litoral não deverão chegar aos 30 graus, mas no interior vão estar acima dos 30 e em alguns locais próximas dos 40 graus.

“No domingo temos Castelo Branco com 37 graus, Évora e Beja com 36, Portalegre e Bragança com 34 e Guarda com 32. Lisboa fica-se pelos 28 e Aveiro não ultrapassa os 24 graus”, indicou.

Por causa do tempo quente, o IPMA emitiu aviso amarelo para os distritos de Castelo Branco, Portalegre, Guarda e Évora até às 18:00 de hoje.

O IPMA prevê também para o fim de semana céu limpo durante a tarde e durante a manhã neblinas e nevoeiros e vento a aumentar de intensidade durante a tarde.